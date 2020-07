Homem furta veículo e após apresentar defeitos, atea fogo para eliminar provas

Após algumas horas da subtração, o carro apresentou defeitos e o autor confessou ter ateado fogo no veículo, visando apagar eventuais provas que viessem a lhe comprometer - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um veículo incendiado em uma estrada vicinal de Miranda, a 203 km de Campo Grande, foi encontrada na manhã da última quarta-feira (22). As informações foram divulgadas hoje (24). Os policiais da Delegacia de Miranda conseguiram identificar a placa do veículo bastante desgastada pelo fogo.

Com as informações o proprietário do veículo foi localizado e relatou que teria deixado o carro em frente à casa de um amigo, onde passou a noite, e já na manhã seguinte o veículo não estava mais no local.

Após mais de 24h de investigações, na manhã de ontem (23), de acordo com informações de denunciantes e captura de gravações de câmeras de estabelecimentos comerciais, os policiais conseguiram identificar o homem que estava na posse do veículo na noite dos fatos.

O homem foi localizado e, ao ser questionado, confessou a autoria do delito, informando que na madrugada do dia 22 estava ingerindo bebida alcoólica com a vítima e, momento depois de irem embora, retornou ao local subtraiu seu veículo, visto que percebeu que o mesmo estava aberto e com a chave reserva em cima do painel. Após algumas horas da subtração, o carro apresentou defeitos e o autor confessou ter ateado fogo no veículo, visando apagar eventuais provas que viessem a lhe comprometer.

O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de furto majorado pelo repouso noturno e dano qualificado pela utilização de substancia inflamável.