Homem é preso suspeito de praticar crime de zoofilia com uma cadela em Jardim

A PM de Jardim prendeu o homem - (Foto: Divulgação)

Na manhã de ontem (12), a Polícia Militar (PM) de Jardim, a 193 km de Campo Grande, prendeu um homem, 52, suspeito de praticar zoofilia.

A dona da cadela, acionou a PM após vizinhos informarem que suspeito estaria prendendo o animal no fundo de sua residência. A PM foi até o local e avistou por uma janela do imóvel, o suspeito deitado em um colchão pelado com o animal, que estava sendo mantido no local, por uma corda em seu pescoço. Logo, a mulher retirou o animal da casa, porém, na manhã seguinte, o animal havia sumido novamente. Então, a comunicante resgatou mais uma vez sua cadela do interior do imóvel e acionou a Polícia Militar.

Diante dos fatos, o suspeito, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis.

Conforme a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998), em seu Artigo nº 32- Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, prevê como Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 1º - A - Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. (Incluído pela Lei nº 14.064, de 2020).