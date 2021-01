Homem é preso em flagrante por maus-tratos a cachorro com sinais de desnutrição

O animal sem raça definida estava com sinais de desnutrição e com sarnas, carrapatos e ferimentos pelo corpo devido aos parasitas e as doenças - (Foto: Divulgação/PMA)

A Polícia Militar Ambiental de São Gabriel do Oeste, a 117 km de Campo Grande, prendeu em flagrante um homem, 33, pelo crime de maus-tratos a um cachorro no bairro Jardim Gramado. Uma equipe foi imediatamente ao local e constatou a veracidade das denúncias, ao encontrar o cachorro bem debilitado.

O animal sem raça definida estava com sinais de desnutrição e com sarnas, carrapatos e ferimentos pelo corpo devido aos parasitas e as doenças. O cachorro foi apreendido e encaminhado para ser atendido em uma clínica por médicos veterinários, que atestaram a situação de maus-tratos.

O infrator, residente no local, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste, onde foi autuado em flagrante e responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais, que para cães e gatos teve pena aumentada significativa no ano passado. A pena atual é de dois a cinco anos de reclusão. Ele também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1 mil.