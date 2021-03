Homem é preso com 700 kg de agrotóxicos avaliados em pouco mais de R$ 1 milhão

O valor da apreensão foi estimado em R$ 1.500.000 - (Foto: Divulgação)

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde desta sexta-feira (12) um veículo Fiat Strada de cor branca carregado com 700 kg de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai. A apreensão ocorreu na MS-379 na região de Laguna Carapã, a 279 km de Campo Grande.

O condutor do veículo, 30, disse que comprou o veneno no Paraguai e pretendia revendê-lo em Dourados. O valor da apreensão foi estimado em R$ 1.500.000.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.