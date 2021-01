Homem é multado em R$ 1 mil por deixar cavalos sem alimentação e cuidados

Os cavalos estavam em situação extrema - (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Cassilândia, multou na manhã de hoje (19) um homem, 43, em R$ 1 mil, por maus tratos aos seus cavalos que estariam sem alimentos e sem cuidados, em um terreno no município, margeando a rodovia BR-158 no perímetro urbano. Os animais estavam no terreno fechado, onde não havia gramínea para servir de alimento e nem havia outro tipo de alimento disponível.

Os animais estavam extremamente debilitados, com vários carrapatos e feridos com bicheiras, sem qualquer tratamento. A PMA apreendeu os cavalos e acionou a Agência Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO) para as providências cabíveis.

O dono dos animais afirmou que os cavalos já foram comprados naquele estado e os engordava para vender para frigorífico, porém, não havia alimento. Ele foi autuado administrativamente e foi multado e vai responder por crime ambiental de maus tratos, com pena de três meses a um ano de detenção.