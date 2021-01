Homem é flagrado andando pelado em praça de Sidrolândia

Populares filmaram o ocorrido - (Foto: Reprodução)

Um morador de rua, 54, foi flagrado em Sidrolândia, a 65 km de Campo Grande, andando pela na praça cetral do município na noite de ontem (19).

O homem foi filmado por um popular e o vídeo viralizou nas redes sociais. No vídeo, o homem aparece de costas andando no meio da praça.

A Polícia Militar foi ao local e contiveram o homem que apresentava sinais de transtorno mental. Ele foi encaminhado pela equipe de Bombeiros ao Hospital Elmíria Silvério Barbosal, mas não quis ficar internado.

Na manhã de hoje (20), o homem voltou a correr pelado pelas ruas da cidade. A guarnição da Polícia Militar foi novamente até ele, então, os próprios policiais realizaram contato com o Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) onde responsáveis daquele setor se comprometeram a conseguir um local para internação do homem. Com informações do portal Noticidade.