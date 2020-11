Homem é esfaqueado no peito após tentar defender mulher

Everton Quebra de Oliveira, 29 - (Foto: Reprodução)

Na noite de ontem (22), Everton Quebra de Oliveira, 29, foi morto com uma facada no peito, após defender mulher em festa, no bairro Portal Caiobá II, na Capital.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local conversaram com um homem, 55, que se apresentou como pai do autor, um jovem de 27 anos. Ele contou aos policiais que o filho se envolveu em uma confusão, tirou uma faca de dentro do carro, atingiu golpes contra três jovens e fugiu do local.

Everton e dois amigos estavam saindo da festa, viram a agressão e foram defender a jovem, nesse momento levaram as facadas.