Guarda Municipal encerra rave clandestina com 500 pessoas no Jardim Seminário

A fiscalização aconteceu no Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirissu, Lagoa, Prosa e Segredo - (Foto: Divulgação)

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande realizou uma forte fiscalização diversas regiões da Capital. Entre ela, encerrou uma rave clandestina no Jardim Seminário com 500 participantes. Além da festa pelo menos 152 pessoas foram orientadas a voltarem para a sua casa, já que estavam fora do horário permitido.

Seis pessoas que estavam na festa foram conduzidas a delegacia, tendo até flagrante de venda de drogas no local. A fiscalização aconteceu no Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirissu, Lagoa, Prosa e Segredo.

Foram 87 ligações no 153, sendo 30 denúncias de descumprimento da medida restritiva e sobre aglomerações. Quem insistir em quebrar o toque de recolher imposto em Mato Grosso do Sul, pode ser autuado pelo crime de desobediência, que prevê detenção de 15 dias a seis meses, além da multa.

Campo Grande esta sob o toque de recolher das 23h às 5h por mais 15 dias, de acordo com decreto publicado no Diogrande (Diário Municipal de Campo Grande). A circulação de pessoas fora dessa faixa de horário será permitida aos que fazem parte dos serviços essenciais e delivery.