Guarda Municipal encerra festa clandestina com quase 100 pessoas

A festa foi encerrada pela Guarda Municipal - (Foto: Divulgação)

Em mais uma fiscalização na noite de ontem (15) em Campo Grande, a Guarda Civil Metropolitana acabou com uma festa clandestina com aproximadamente 80 pessoas no bairro Jardim das Cerejeiras. Três pessoas foram encaminhadas para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

A festa estava acontecendo em um salão na Rua Manoel Abraão Lemos. No local o som estava acima do permitido e não havia regras de biossegurança. O toque de recolher em Mato Grosso do Sul funciona entre 22h e 5h, foi prorrogado até o dia 24 de janeiro.