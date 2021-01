Funcionário encontra serpente de dois metros em armazém de supermercado

A jiboia encontrada - (Foto: Divulgação/PMA)

Um funcionário de um supermercado telefonou para a Polícia Militar de Dourados, a 198 km de Campo Grande, informando sobre a presença de uma jiboia que estava dentro de um armazém do comércio, localizado no bairro Chácara Trevo na tarde de ontem(12).

A equipe efetuou a captura da serpente com dois metros de comprimento com uso de gancho e a colocou em uma caixa de contenção. O animal não apresentava ferimentos e foi solto no seu habitat natural distante da cidade ontem à noite mesmo. A jiboia é pacífica e não é peçonhenta. Raramente passa de três metros de comprimento.