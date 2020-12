Fretamento de transportes irregulares foram a maioria das autuações em novembro em MS

A empresa recebeu cinco autos de infração, por cobrança de valores indevidos e ausência de autorização - (Foto: Divulgação)

Durante o mês de movembro, a maioria das autuações durante as fiscalizações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan), foram os flagrantes de ônibus de fretamento fazendo transporte de forma irregular em Mato Grosso do Sul.

Foi identificado que uma empresa agregada ao aplicativo Buser continua operando no modelo de linha regular, transportando a média de 40 passageiros. A empresa recebeu cinco autos de infração, por cobrança de valores indevidos e ausência de autorização.

Ao todo, entre os dias 3 e 23 foram feitas 190 abordagens, com 12 autuações e uma retenção de veículo. O perímetro urbano da Capital e saídas, e as grandes cidades e municípios vizinhos em todas as regiões tiveram operações.

Resultados - Três autuações foram para transportadoras de linha regular; três a transportadores clandestinos; e cinco a fretadores eventuais. Um dos clandestinos é um micro-ônibus, flagrado atuando no trecho Campo Grande x Aquidauana.

As autuações a operadores de linha ocorreram em Dourados, em fiscalização de rotina no terminal rodoviário: duas à uma empresa que levava passageiros no trecho intermunicipal Dourados - Glória de Dourados e Nova Andradina utilizando a linha interestadual Ponta Porã (MS) x São Paulo (SP), sem estar autorizada; e a outra a um micro-ônibus de empresa autorizado da linha Dourados x Douradina, por direção pondo em risco a segurança dos usuários, já que estava com um dos pneus em más condições. Além da multa, essa operadora foi obrigada a substituir o veículo para seguir viagem.

No perímetro urbano de Corumbá, foram abordados 15 veículos e emitidos dois autos para automóveis de aplicativo por transporte de passageiros de Corumbá a Ladário irregularmente.