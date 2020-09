Fogo em helicóptero pode ter sido premeditado, diz perícia

O fogo foi controlado por ação do Corpo de Bombeiros que prossegue à procura de eventuais vítimas e sobreviventes - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Foi descoberto o motivo do incêndio no helicóptero que pegou fogo na tarde da última sexta-feira (11) em Iguatemi, a 417 km de Campo Grande. Conforme a perícia do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) da Polícia Civil, foi constatado que houve um pouso de emergência com fogo já no solo.

Há indícios de que o incêndio teria sido provocado e com tempo suficiente para fuga do comandante e outros passageiros que estavam a bordo, visto que o pouso se deu em manobra de emergência denominada por autorrotação, que não ocasiona maiores danos na aeronave modelo Robinson 44 II fabricado em 2009, cor preta e prefixo PR FIN, ou em seus ocupantes.

Entenda - Uma testemunha acionou as forças policias comunicando a queda de um helicóptero em uma fazenda, sendo localizados os destroços ainda em chamas e sem sinais do piloto. Logo em seguida começou um incêndio na mata devido a queda.

O acidente aconteceu na última sexta-feira (11)

O fogo foi controlado por ação do Corpo de Bombeiros que prossegue à procura de eventuais vítimas e sobreviventes. As investigações de repressão qualificada continuam pelo DRACCO em torno de dados de controle de espaço aéreo e de operação aérea, sendo que os destroços já foram removidos do local e apreendidos.