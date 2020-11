Fiscalização flagra mais de 60 motoristas alcoolizados no trânsito de Campo Grande

Segundo informações do agente de fiscalização Nery Miranda Lima, 57 pessoas se recusaram ao teste, 08 sopraram o etilômetro com resultado positivo para embriaguez - (Foto: Divulgação)

A fiscalização no combate a Lei Seca notificou 65 condutores dirigindo sob efeito de bebida alcoólica em Campo Grande. Segundo o Detran-MS, os dados são do setor de fiscalização e dizem respeito a operações realizadas no período entre quinta-feira (5) e sábado (7) em pontos estratégicos da Capital. No total, 757 testes foram administrados.

Segundo informações do agente de fiscalização Nery Miranda Lima, 57 pessoas se recusaram ao teste, 08 sopraram o etilômetro com resultado positivo para embriaguez e destes, dois foram presos por terem ultrapassado o limite considerado administrativo que é de 0,3 mg/l.

“Tivemos dois casos de embriaguez que mediram 0,52 mg/l e 0,51 mg/l. É importante ressaltar que o limite de álcool ingerido pelo condutor é zero. No entanto, quando o etilômetro constata até 0,3 o motorista responde administrativamente, com a multa, a pontuação na carteira e as demais medidas. Mas quando ultrapassa isso ele é conduzido a uma delegacia de onde sai apenas mediante o pagamento de fiança”, explicou

As operações conjuntas de Lei Seca vêm sendo realizadas constantemente na Capital com o intuito de tirar de circulação os motoristas que ainda insistem em colocar a segurança viária em risco com essa mistura, que é considerada catastrófica para todos os usuários da via.