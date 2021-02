Fiscalização flagra 83 motoristas bêbadas em quatro dias de operação em Campo Grande

O balanço também aponta que 44 pessoas não habilitadas foram flagradas ao volante e 29 veículos estavam com licenciamento vencido - (Foto: Divulgação)

Em período de Carnaval em Campo Grande, a fiscalização do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em parceria com o BPMTran (Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), Guarda Civil Metropolitana e Agetran (Agência Municipal de Trânsito de Mato Grosso do Sul) autuou 83 condutores flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcóolica na Capital. A fiscalização ocorreu entre os dias 12 a 16 de fevereiro.

Deste total, sete motoristas foram encaminhados para a delegacia por crime de trânsito porque os índices apresentados ao soprar o etilômetro ultrapassaram o limite do considerado administrativo. Três outros motoristas foram encaminhados a delegacia pelos crimes de desacato. Adulteração de veículo e corrupção ativa, que é quando o cidadão oferece ou promete vantagens indevidas ao funcionário público.

De acordo com o artigo 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, é considerado crime com pena de detenção que vai de seis meses a três anos, multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão ou proibição do direito de dirigir. Pelo menos 1.859 testes aplicados.

Durante os cinco dias de operação, o Departamento de Trânsito chegou a recolher 54 veículos que possuíam algum tipo de pendência. No total, 37 motos e 17 automotores foram encaminhados aos pátios de apreensão durante as operações.

O balanço também aponta que 44 pessoas não habilitadas foram flagradas ao volante e 29 veículos estavam com licenciamento vencido.