Fiscalização fecha duas festas com aglomeração e desrespeitando o toque de recolher

Mesmo com o aumento de casos em Campo Grande, a Guarda Civil Metropolitana interrompeu nesta madrugada (5) duas festas que estavam com quase 400 pessoas aglomeradas e desrespeitando o horário do toque de recolher - (Foto: Divulgação/Guarda Civil)

Não tem jeito. Mesmo com o aumento de casos em Campo Grande, a Guarda Civil Metropolitana interrompeu nesta madrugada (5) duas festas que estavam com quase 400 pessoas aglomeradas e desrespeitando o horário do toque de recolher, que até este fim de semana vai funcionar das 00h até às 5h.

As festas ocorriam na região das Moreninhas, Cidade Morena e Jardim Tarumã. Além dos participantes destas duas festas, 425 pessoas foram flagradas na rua fora do horário, 18 estabelecimentos comerciais foram forçados a fechar as portas pela noite e uma casa de shows, com mais de mil pessoas dentro foi interditada, por conta da ausência de um plano de segurança.

Novas medidas - Em reunião na manhã de ontem (4), a partir de segunda-feira (7), novas medidas serão adotadas para o combate à Covid-19 em Campo Grande, entre elas o novo horário do toque de recolher que passa a funcionar das 22h às 5h.

As novas regras foram estabelecidas após reunião do prefeito Marquinhos Trad com secretários de saúde do Estado e Município, diretores de hospitais públicos, filantrópicos e particulares de Campo Grande, Câmara de Dirigentes Lojistas e Associação Comercial.

Diante do cenário, de aumento dos casos e redução dos leitos disponíveis, o período em que também será autorizada a comercialização, mas por meio de “delivery”.