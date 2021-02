Fim de semana véspera de Carnaval tem 20 pessoas abordadas e mandadas de volta para casa

A Guarda realizou fiscalização em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Mesmo com a proibição de festas e aglomerações no período de Carnaval, o fim de semana foi de movimentação em Campo Grande. Segundo o boletim divulgado hoje (15) pela Guarda Civil Metropolitana, 20 pessoas foram abordadas e orientadas a voltarem para casa. Além disso, seis estabelecimentos comerciais fizeram parte da fiscalização.

Desde a última quinta-feira (11), a medida restritiva na capital valerá das 23h e vai até às 5h. No mesmo decreto, a Prefeitura de Campo Grande determinou que eventos e festas podem acontecer com a capacidade máxima de 120 pessoas, mediante o cumprimento das regras de biossegurança.

A operação Lei Seca de Carnaval, em conjunto com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), realizou 267 abordagens e contou com 8 viaturas.

Durante a fiscalização, um condutor foi flagrado sob efeito de álcool, sete se recusaram a fazer o teste de alcoolemia, um condutor apresentou documento vencido, um foi flagrado manuseando celular e, por última, uma pessoa com CNH que permitiu um motorista não habilitado a conduzir o veículo.

No total foram 13 notificações, 6 Carteira Nacional de Habilitação (CNH's) recolhidas e 1 moto removida durante a operação. A GCM ainda afirmou ter recebido 73 ligações no número 153, sendo 10 delas de denúncias sobre o descumprimento do decreto do toque de recolher e três sobre informações de pessoas diagnosticadas com a Covid-19, que não obedeceram a quarentena.