Ex-lutador de MMA é assassinado a tiros na fronteira de MS com o Paraguai

Wagner Franco - (Foto: Redes Sociais)

Esposa de Wagner Franco, 34, também levou um tiro, na coxa esquerda, a Polícia Civil encontrou 12 cápsulas de calibre 9mm no local.



O ex-lutador de MMA, Wagner, foi assassinato a tiros na noite deste sábado (8), durante uma reunião com amigos e familiares em Ponta Porã à 345.3km da capital.



Conforme o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 21h, no centro da cidade. De acordo com o que foi relatado a polícia um homem chegou de capacete e a pé, efetuando vários tiros contra o ex-lutador, após os disparos ele acabou falecendo no local e um dos disparos atingiu a coxa esquerda da esposa da vítima.



Ainda conforme a policia civil e a perícia técnica que estiveram no local do crime, foram encontradas 12 cápsulas de calibre 9 milímetros e uma munição do mesmo calibre intacta. A polícia já solicitou as imagens do ocorrido ao dono de uma empresa que fica ao lado de onde o crime aconteceu.



A mulher de Wagner foi levada para o Hospital Regional de Ponta Porã e passa bem. Ela foi ouvida por dois investigadores, mas não soube dar mais detalhes do crime e ainda disse não saber se o marido estaria sendo ameaçado de morte e afirmou ter questionado várias vezes o crime ao assassino.



Ainda segundo o registro policial, o ex-lutador possuía desafetos decorrentes de brigas e foi testemunha de dois homicídios.