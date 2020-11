Empresa metalúrgica que incomodava vizinhança com barulhos é interditada

Houve momentos em que o aparelho registrava acima de 89 decibéis - (Foto: Divulgação/PMA)

O proprietário de uma metalúrgica em Chapadão do Sul, a 282 km de Campo Grande, foi multado em R$ 5 mil por poluição sonora. Incomodados com os barulhos constantes, vizinhos denúnciaram a metalúrgica para a Polícia Militar Ambiental de Costa Rica (PMA), que constataram que devido a pressão do som emitida pelas máquinas uma média de 75 decibéis, no local onde a pressão de som permitida é de 55 decibéis o máximo. Houve momentos em que o aparelho registrava acima de 89 decibéis.

A equipe da PMA esteve no local e realizou a aferição dos ruídos emitidos durante três dias em horário comercial. Inclusive a empresa funcionou no último domingo (15) quando foram concluídas as aferições. O proprietário da empresa foi flagrado realizando atividades na calçada da empresa o que aumentava ainda mais o ruído emitido. As atividades foram interditadas e as esmerilhadeiras apreendidas ontem (17) depois da conclusão dos relatórios.

O empresário foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil para as providências penais e poderá responder por crime ambiental de poluição sonora, com pena prevista de um a quatro anos de reclusão.