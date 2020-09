Em semiaberto, homem é preso novamente com carro carregado de maconha

O homem disse que receberia R$ 2.000 pelo transporte da droga de Amambai até Dourados e que já havia sido preso outras três vezes pela pratica de tráfico de drogas, sendo uma em São Paulo e outras duas aqui no estado - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Na manhã de hoje (15), um homem, 30, foi preso em flagrante na rodovia MS-156, no município Caarapó, com um veículo carregado de maconha.

Os policiais realizavam bloqueio na rodovia, quando abordaram um veículo GM/Corsa, cor preta com placa de Londrina (PR). Ao realizar uma vistoria no carro constataram que o porta malas e o painel possuíam sinais de adulteração. Após desmontagem, foram localizados diversos tabletes de maconha, pesando no total 101,00 kg.

O homem disse que receberia R$ 2 mil pelo transporte da droga de Amambai até Dourados e que já havia sido preso outras três vezes pela pratica de tráfico de drogas, sendo uma em São Paulo e outras duas aqui no estado. Ele ainda afirmou que está em regime semiaberto, porém em liberdade assistida por meio de comparecimento e assinatura periódica no Poder Judiciário em razão da pandemia.

Ele foi conduzido para a sede da Defron e foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.