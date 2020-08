Em fim de semana intenso, PM prende adolescentes com quase 40 kg de maconha em ônibus

As adolescentes, o veículo e o entorpecente apreendidos foram encaminhados ao órgão com atribuição legal para as providências investigativas e judiciais - (Foto: Reprodução)

Este último fim de semana (15 e 16) em MS a Polícia Militar (PM) apreendeu 186 quilos de maconha durante abordagens. A primeira apreensão ocorreu na manhã de sábado, durante abordagem a um ônibus de linha intermunicipal.

Os policiais suspeitaram de duas adolescentes de Mato Grosso, ambas com 17 anos, e ao vistoriar as bagagens das suspeitas localizaram 41 tabletes de maconha que no total pesou 36 kg. As jovens relataram que pegaram a droga em Coronel Sapucaia, a 399 km de Campo Grande, e pretendiam levar até a cidade de Rondonópolis (MT).

Na madrugada de domingo (16), durante abordagem de rotina na saída da cidade, Rodovia MS-156, os policiais deram ordem de parada a um Ford Fiesta com placas de Naviraí. O condutor desobedeceu e fugiu do bloqueio. A equipe iniciou o acompanhamento tático e alguns km à frente encontrou o veículo abandonado às margens da rodovia.

Foi realizada buscas, mas o condutor não foi localizado. Ao vistoriar o veículo os policiais encontraram 6 fardos de maconha que pesou 150 kg.

As adolescentes, o veículo e o entorpecente apreendidos foram encaminhados ao órgão com atribuição legal para as providências investigativas e judiciais.