Dupla é presa com 246 fardos de maconha em caminhão carregado de areia

Dois homens foram presos transportando 6.115 kg de maconha em um caminhão basculante, que seguia pela MS-040, possivelmente com destino ao Estado de São Paulo.

Após levantamentos foi informado aos policiais que havia suspeita de que um veículo estaria transportando maconha escondida em uma carga de terra ou de areia. Os policiais conseguiram identificar uma provável data para o transporte da droga, que viria da região de Bela Vista e passaria por Sidrolândia, o que motivou a realização de vigilância velada na rodovia.

Nesta manhã, a equipe percebeu um veículo com as características verificadas durante a investigação, que tomou o rodo anel, sentido MS-040, ocasião em que acabou abordado. Os ocupantes tentaram fugir após jogarem o veículo no barranco, sendo que acabaram presos.

A droga estava sob uma fina camada de terra e totalizou 246 fardos de maconha, que pesaram 6.115 kg do entorpecente.

Um dos autores possui antecedentes por Tentativa de Roubo e Lesão Corporal e o outro não possui antecedentes. Ambos foram conduzidos à Especializada e acabaram autuados em flagrante delito por tráfico de drogas associação para o tráfico.