Empresário é preso em flagrante por vender carne podre para clientes

Ele estava vendendo carne podre - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil, Vigilância Sanitária e Procon realizaram uma operação na manhã de hoje (9) para coibir a venda de produtos e alimentos impróprios ao consumo. Durante a operação em Ribas do Rio Pardo, a 92 km de Campo Grande, um açougue foi interditado pois encontraram carnes impróprias para o consumo sendo vendidas.

O dono do estabelecimento, 30, não possuía notas fiscais dos produtos adquiridos. Dentro do açougue, os agentes encontraram um revólver de calibre 38 com várias munições de diversos calibres. Ele recebeu voz de prisão por crime contra as relações de consumo e por posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido. Ele foi preso em uma das celas da unidade policial.