DOF prende homem que conduzia 3,5 toneladas de maconha em caminhão para Naviraí

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) - (Foto: Divulgação)

Na madrugada desta quarta-feira (17), os agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreenderam um caminhão Mercedes-Benz ACCELO 1016, de cor branca, carregado com 289 fardos prensados de maconha, com peso total de 3,6 toneladas na rodovia MS-295 em Iguatemi, a 359 km de Campo Grande.

Os militares deram ordem de parada ao condutor, 38, que alegou estar transportando maconha. Durante a vistoria localizou-se a grande quantidade da droga na carroceria do veículo. O motorista alegou ter sido contratado para pegar o caminhão já carregado em uma mata, às margens da rodovia e que levaria a carga até a cidade de Naviraí, sendo que o proprietário do entorpecente estaria em um veículo Honda Civic, de cor branca.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde o homem permanece à disposição da Polícia Judiciária.