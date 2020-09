DOF apreende mais de 1,2 tonelada de maconha em Dourados - (Foto: Divulgação/Sejusp)

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na rodovia MS-379, na região de Dourados, na manhã de ontem (22), um veículo Pajero Sport, cor preta e com placas falsas de Cassilândia (MS), carregado com mais de 1,2 tonelada de maconha.

A apreensão ocorreu durante as ações da Operação Hórus, que em Mato Grosso do Sul é realizada por meio de parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), via Secretaria de Operações Integradas (Seopi).

Conforme os policiais, o veículo foi localizado após capotar e ser abandonado às margens da rodovia por traficantes que realizavam o transporte de 64 fardos prensados de maconha. Buscas foram realizadas na região, mas o condutor da Pajero não foi localizado.

Em checagens aos sistemas de segurança da Sejusp os policiais do DOF constataram que as placas afixadas no veículo são falsas e que as verdadeiras são de Cascavel (PR). O veículo e a droga que totalizou 1 tonelada e 269 quilos foram entregues na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) que vai investigar o caso.

Mais 95 kg de maconha

Nas ações da Operação Hórus foram apreendidos ontem pelos policiais do DOF, outros 95,5 quilos de maconha, na MS-289, na região de Coronel Sapucaia. A droga estava em um carro popular, cor branca, que seguia em direção à Amambai e foi abordado no bloqueio montado pelo DOF na rodovia estadual.

Durante entrevistas os ocupantes do veículo, o motorista e duas passageiras, entram em contradição sobre o que faziam na região. Os policiais resolveram vistoriar o carro e localizaram diversos tabletes de maconha, escondidos em compartimentos ocultos. Os acusados acabaram dizendo que foram contratados para pegar a droga em uma residência de Coronel Sapucaia e entregar em Santa Cecília do Pavão (PR).

A ocorrência do DOF foi entregue na Delegacia da Polícia Civil em Coronel Sapucaia, onde os acusados foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, sendo em seguida colocados à disposição da Justiça.