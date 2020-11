Detran-MS e PM realizam operações e flagram 40 motoristas embriagados em Miranda

No total foram lavrados 106 autos de infração de trânsito - (Foto: Divulgação)

Agentes de Fiscalização de Trânsito do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), em ação conjunta com o 7º Batalhão de Polícia Militar, aplicaram 374 testes de alcoolemia entre os dias 27 e 29 de novembro durante operação no município de Miranda, a 200 km de Campo Grande.

Na ocasião, segundo dados do chefe do setor de Fiscalização de Trânsito do Detran-MS, Otílio Ruben Ajala Júnior, 40 condutores tiveram o resultado acima do permitido, dentre os quais, 15 testaram acima de 0,30 miligramas de álcool por litro de ar e foram encaminhados à delegacia por flagrante de crime de trânsito.

Quanto à documentação veicular e do condutor, 24 veículos foram removidos por licenciamento vencido e 21 condutores foram flagrados sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Dentre eles, 2 menores foram abordados pilotando motocicleta com licenciamento vencido e foram encaminhados à delegacia para procedimentos ao Conselho Tutelar. No total foram lavrados 106 autos de infração de trânsito.

A ação tinha como objetivo coibir a direção por condutores alcoolizados e as algazarras promovidas nas vias públicas, situação que vinha gerando muitos transtornos para os moradores da cidade.