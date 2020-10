Descumprindo o isolamento, 61 motoristas se recusam a fazer teste de embriaguez em Campo Grande

Campo-grandenses se divertiram no fim de semana - (Foto: Divulgação)

O calor não deu trégua para quem decidiu dirigir embriagado em Campo Grande neste último fim de semana. Houve operações de fiscalização de trânsito com ênfase na Lei Seca, na Capital com a realização de 641 testes de embriaguez. Desse total, 61 condutores foram autuados por se recusarem ao teste, 10 tiveram resultado positivo para a alcoolemia e três foram encaminhados a delegacia por apresentar nível de álcool que representava crime de trânsito.

É bom lembrar que desde janeiro até setembro, o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) registrou 49 mortes no trânsito de Campo Grande, sendo que 74% desse total eram motociclistas. Dentre os fatores observados pelo BPMTran, muitos destes acidentes estão ligados a má conduta dos próprios motoristas.

Queda - De janeiro à junho deste ano, houve uma redução de 41% nos acidentes de trânsitos e em relação as vítimas fatais, houve diminuição de 33%. Acredita-se que a queda nos acidentes é em decorrência das medidas de prevenção do coronavírus. Em fevereiro - mês que antecedeu o começo da pandemia -, o município chegou a ter 51 acidentes só em um dia.

Mas já primeiro trimestre deste ano na Capital foi notada uma queda de 34% comparando com o mesmo período do ano anterior. Enquanto no ano passado alcançou a marca dos 3.294 acidentes de trânsito em Campo Grande, este ano foram apenas 2.163, conforme dados do GGIT (Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito). No mês de março, momento crucial do isolamento social em todo o País, o número de mortos teve uma redução de 80% apenas em Campo Grande, passando de dez mortes no ano passado para apenas duas neste ano. O número de acidentes com vítimas computados no mês de março caiu 25,8%, passando de 1.222 no ano passado para 906 neste ano.

Em relação as ações preventivas de trânsito e radar móvel, principalmente com foco na “Lei Seca”, pois foram tirados de circulação 865 condutores surpreendidos dirigindo embriagados, sendo que deste total, 134 presos em flagrante com base no art. 306 do Código Brasileiro de Trânsito. Além dos embriagados, foram flagrados conduzindo veículos 772 motoristas inabilitados (sem Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão Para Dirigir), bem como confeccionado 10.426 Autuação de Infração de Trânsito.

As ações deste últim fim de semana foram desenvolvidas por meio de parceria entre Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), BPMTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), Agetran (Agência Municipal de Trânsito) e GCM (Guarda Civil Metropolitana).

Segundo informações do chefe de Fiscalização de Trânsito do Detran-MS, Otílio Ajala Rubem Junior, as operações de Lei Seca têm sido desenvolvidas em pontos aleatórios da cidade e em horários alternados.