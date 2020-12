Desaparecido em Rio Botas, corpo de jovem é encontrado por Corpo de Bombeiros

O galho em que ele estava quebrou e Emerson caiu no rio - (Foto: Rodrigo dos Santos)

Após muita procura, o corpo de Emerson Martinez Ribeiro, 21, foi encontrado no fim da tarde de ontem (6) após desaparecer no Rio Botas, em Ribas do Rio Pardo, a 102 km de Campo Grande, na sexta-feira (4).

Segundo o delegado da Polícia Civil, Bruno Lima, o jovem estava com a irmã próximo ao rio, quando decidiu subir em uma árvore para apanhar uma fruta. O galho em que ele estava quebrou e Emerson caiu no rio.

A irmã ainda tentou socorrer o rapaz, mas não conseguiu e quase se afogou. Ainda segundo a polícia, a vítima não sabia nadar e estava na cidade para visitar a família.