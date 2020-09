De janeiro até setembro, 74% dos acidentes de trânsito envolvem motociclistas

Na sexta-feira (25), um motociclista trafegava por volta das 7h pela Avenida Heráclito Diniz de Figueiredo, quando veio a colidir contra um veículo Celta - (Foto: Divulgação)

De janeiro até setembro, o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) registrou 49 mortes no trânsito de Campo Grande, sendo que 74% desse total eram motociclistas. Dentre os fatores observados pelo BPMTran, muitos destes acidentes estão ligados a má conduta dos próprios motoristas.

No último fim de semana, dos três óbitos em acidentes de trânsito, dois condutores estavam em alta velocidade e o outro não respeitou a sinalização.

Na sexta-feira (25), um motociclista trafegava por volta das 7h pela Avenida Heráclito Diniz de Figueiredo, quando veio a colidir contra um veículo Celta. O condutor do Celta fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Os motociclistas estão se envolvendo em diversos acidentes em Campo Grande

No sábado (26) por volta das 1h10 na Avenida Noroeste, um motociclista chocou-se em uma árvore ao tentar fazer uma curva à esquerda da via. Nesta madrugada, no cruzamento das Avenida Presidente Vargas com Avenida Eng. Amélio Carvalho Baís, o motociclista não respeitou a sinalização bateu contra a lateral do veículo que trafegava pela outra via.