Corpo do funcionário que estava desaparecido é encontrado dentro de tanque de usina

Após horas de muita procura, o Corpo de Bombeiros encontrou nesta manhã o corpo de Luiz Chagas de Lima, após a explosão de um dos reservatórios de álcool da indústria localizada em Rio Brilhante, a 163 km de Campo Grande.

O corpo de Luiz foi localizado dentro do tanque de álcool. Ele era irmão do vereador de Rio Brilhante Adailton Mendes de Lima (PV) e trabalhava há duas décadas na empresa que pertence ao Grupo Biosev SA.

Na tarde de ontem (17), o portal A Crítica noticiou que o grupo Biosev, dono da usina, informou em nota que acionou o protocolo de emergência, com evacuação do local e solicitação do Corpo de Bombeiros, assim que o incêndio foi identificado. A empresa completou dizendo que investe constantemente na segurança dos processos e atua na prevenção e mitigação de riscos. Na usina há outros três tanques de etanol, que foram resfriados para evitar outras explosões.

O tanque que explodiu tinha capacidade para 5 milhões de litros de álcool, porém ainda não se sabe se o reservatório estava completamente cheio no momento do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a situação da usina é regularizada e os equipamentos para o combate às chamas estão funcionando corretamente.