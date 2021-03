Corpo de motociclista é encontrado em vegetação após dois dias sendo procurado

Ziel Mariano tinha 40 anos - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Após dois dias sendo procurado, o corpo de Ziel Mariano, 40, foi encontrado nesta segunda-feira (15), às margens de uma estrada vicinal, no Assentamento São João, em Batayporã, a 308 km de Campo Grande.

Conforme as informações do Jornal da Nova, a vítima seguia de motocicleta por uma estrada vicinal, nas proximidades da fazenda Onça Pintada, quando perdeu o controle direcional da moto, caiu e entrou em uma vegetação. No momento da queda, o capacete de Ziel acabou saindo da cabeça e ele morreu na hora.

Ele era considerado desaparecido e tinha sido visto pela última vez em um bar no Assentamento Mercedina. Polícia Civil e Militar de Batayporã e Perícia Criminal de Nova Andradina foram para o local.