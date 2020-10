Corinthians sofre maior derrota na Arena e não levava 5 gols em casa desde 2005

Gabigol, atacante do Flamengo - (Foto: Alex Silva/Estadão)

A goleada do Flamengo por 5 a 1 sobre o Corinthians entrou para a história da Neo Química Arena. Em 210 jogos em sua arena, o time alvinegro nunca havia levado cinco gols. E desde 2005, o Corinthians não era derrotado por um placar tão dilatado como mandante.

A última partida em que isso aconteceu foi em 2005, diante do São Paulo, no Pacaembu, em jogo válido pelo Brasileirão. Vale lembrar, que o então treinador alvinegro, Daniel Passarela, foi demitido após o apito final. Curiosamente, o Corinthians acabou sendo campeão brasileiro naquele ano e o São Paulo foi campeão Mundial e da Libertadores.

A equipe alvinegra não perdia um jogo levando cinco gols há seis anos. Em 2014, o time foi goleado duas vezes, ambos fora de casa. A primeira foi diante do Santos, na Vila Belmiro, em partida válida pelo Paulistão. O resultado final também foi 5 a 1. A segunda aconteceu contra o Fluminense, no Maracanã, em jogo do Campeonato Brasileiro. O clube das Laranjeiras venceu por 5 a 2. Mano Menezes estava à frente do time alvinegro nas duas ocasiões.

Levando em consideração a sequência história de jogos entre Flamengo e Corinthians, essa foi a sexta vez que o clube carioca marcou cinco gols. Mas fazia tempo que isso não acontecia. Antes deste domingo, o resultado havia se repetido apenas no Brasileirão de 1994. Na ocasião, 5 a 2 para os cariocas.