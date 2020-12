Contabilista é assassinado por pistoleiro em frente de residência

Ele estava sentado em frente da casa com outras pessoas quando um homem armado desceu de uma caminhonete e atirou - (Foto: Divulgação)

O contabilista Arnald Eduardo Gomes, 40, foi assassinado na noite de ontem (27) no bairro Marechal Estigarribia na cidade de Pedro Juan Caballero. Ele estava sentado em frente da casa com outras pessoas quando um homem armado desceu de uma caminhonete e efetuou vários disparos.

O pistoleiro que estava com um capuz deixou o local logo depois do crime e informações ainda não confirmadas pela Polícia Nacional do Paraguai é que há mais uma pessoa ferida e que teria sido levada para um hospital de Pedro Juan Caballero. Com informações do Ponta Porã News.