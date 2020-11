Com quatro pessoas presas, casal é resgatado de "tribunal do crime"

Os policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI) receberam uma denúncia de que o "julgamento" estava acontecendo no endereço e que duas pessoas poderiam ser mortas a qualquer momento - (Foto: Divulgação/Polícia Civil MS)

A Polícia Civil resgatou ontem (10), um homem, 32, e uma mulher, 31, do "tribunal do crime" em Campo Grande. Eles afirmaram que haviam sido torturados e que provavelmente iam ser assassinados por terem sido acusados de furtar drogas. Até o momento quatro pessoas foram presas.

Os policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI) receberam uma denúncia de que o "julgamento" estava acontecendo no endereço e que duas pessoas poderiam ser mortas a qualquer momento. Ao chegarem no local ouviram gritos da mulher, que já havia sido atingida com pauladas com o seu marido que é foragido do regime semiaberto.

Conforme os policiais, os suspeitos haviam recebido ordens por telefone para matar o casal.