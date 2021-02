Cinco pessoas são detidas durante operação contra o tráfico de drogas em Campo Grande

Os maiores de idade foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores e serão apresentados em audiência de custódia - (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, realizou na tarde desta ontem (18), a prisão de três adultos, entre 20 e 21 anos, e dois adolescentes, de 15 e 16 anos, no bairro Parque do Lageado, local em que há intenso Tráfico de Entorpecente, em Campo Grande.

A apreensão ocorreu durante trabalho de investigação oriundo da Operação Ômega, realizada em caráter permanente pela Delegacia Especializada, que apreendeu 74 porções de substância análoga a maconha, que pesaram o total de 568,7g, além de R$ 1.983,00 em dinheiro trocado.

Durante o trabalho de investigação, foram detidos usuários de drogas que compraram no local, dois adultos que vendiam drogas na frente de um imóvel e um adolescente, sendo que a proprietária do imóvel, que consentia que guardassem drogas e que ficava com todo o dinheiro das vendas também foi detida e um adolescente que conseguiu fugir no momento da abordagem também foi encontrado logo depois, com entorpecentes.

Os maiores de idade foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores e serão apresentados em audiência de custódia. Os adolescentes foram encaminhados para Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaiji).