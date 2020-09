Cidades de MS são alvo da maior operação que mira lavagem de dinheiro da maior facção do tráfico do Rio de Janeiro

A lavagem, segundo a polícia, ocorria quando o dinheiro das atividades criminosas era depositado nas contas dessas empresas e "transformado" em salários ou lucro - (Foto: Leslie Leitão/TV Globo)

Deflagrada nesta quinta-feira (17), A Operação Overload 2, agentes da Polícia Cívil cumprem 25 mandados de busca e apreensão em dez cidades de cinco Estados do Brasil, Campo Grande e Ponta Porã fazem parte da lista.

A Polícia Civil do RJ e o Ministério Público do Rio de Janeiro identificaram, depois de cinco anos de investigações, um esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, a maior facção do tráfico do RJ.

Essa rede de pessoas físicas e empresas, muitas de fachada é alvo da oprção realizada hoje nos cinco Estados do País. Segundo a força-tarefa, em pouco mais de um ano, 10 CPFs e 35 CNPJs movimentaram R$ 200 milhões, com ordens que partiam de dentro de presídios.

A lavagem, segundo a polícia, ocorria quando o dinheiro das atividades criminosas era depositado nas contas dessas empresas e "transformado" em salários ou lucro, o que daria uma aparência de legalidade.

"No transcorrer da investigação, foram detectadas inúmeras negociações de vendas de armas e drogas pela organização criminosa, sendo identificadas diversas contas bancárias envolvidas na transação", afirmou a polícia.

As pessoas jurídicas utilizadas na atividade criminosa ficavam situadas no Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. “Algumas delas nem sequer possuíam sede própria ou funcionários cadastrados”, destaca a polícia.