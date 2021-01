Casal é preso após roubar residência e ferir vítimas na Vila Piratininga

A polícia prendeu o casal perto do local - (Foto: Divulgação)

Foi preso em flagrante na manhã de hoje (8), um casal suspeito de terem cometido um roubo na Rua Voluntário da Pátria, no bairro Vila Piratininga, em Campo Grande.

Eles invadiram uma residência e agrediram os familiares com objetos cortantes após reagirem. Foram realizadas vistorias pela região e próximo ao local foram localizados um homem e uma mulher com as características repassadas pelas vítimas.

No momento da abordagem foi constatado que os suspeitos portavam armas brancas, que foram roubadas da casa. O casal foi preso em flagrante pelo crime de roubo qualificado e conduzido à Delegacia Especializada de Repressão à Roubos e Furtos (Derf).