Carro perde o controle, sai da pista e fica pendurado em buraco

O veículo ficou pendurado em uns buracos de terra - (Fotos: O Correio News)

Na tarde de ontem (22), ao retornarem de Costa Rica uma família sofreu um grave acidente na rodovia MS-306, no local que está sendo construído no pedágio pela Way.

Quatro pessoas estavam dentro de um Gol, com placas de Tocantins, saiu da pista e caiu em um buraco que era utilizado para retirada de terra. O veículo ficou pendurado em uns buracos de terra. O carro perdeu o controle da direção ao passar em um quebra molas, que tem no local.

O carro ficou preso - (Fotos: O Correio News)

Uma senhora de 43, e seu marido, 40, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital Municipal. Outras duas pessoas mesmo com ferimentos recusaram atendimentos. Com informações do portal O Correio News.