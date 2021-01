Carreta carregada com 140 porcos sai da pista, tomba e pega fogo em Fátima do Sul

O veículo pegou fogo - (Foto: Reprodução/Fátima em Dia)

Uma carreta carregada de 140 porcos pegou fogo na rodovia BR-376 em Fátima do Sul, a 215 km de Campo Grande. Parte da carga de porcos que seguia para o abate em uma empresa de Dourados, morreu no local. Outros porcos escaparam e foram capturados em meio ao mato e uma plantação de soja. O motorista foi atendimento e passa bem.

O Corpo de Bombeiros do município contaram com o apoio de um caminhão pipa da usina para controlar o incêndio.



Conforme as informações do portal Fátima Em Dia, o veículo que transportava carga viva estava balançado na pista ou apresentou problemas na barra de direção, saindo da pista de rolamento e em seguida iniciou-se o incêndio.



O motorista da carreta consegui sair do interior do veículo com ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital da SIAS de Fátima do Sul. O cavalo mecânico ficou totalmente destruído pelo fogo.