Carga com 50 mil cigarros contrabandeados é apreendida em Mundo Novo

Foram apreendidos 50 mil cigarros contrabandeados - (Foto: Divulgação/Polícia Militar MS)

Na noite desta terça-feira (24), por volta das 20h, a Polícia Militar, em ação conjunta com a Receita Federal de Mundo Novo apreendeu 50.000 pacotes de cigarros contrabandeados. O caso ocorreu em Mundo Novo.

Os agentes viram um veículo Chevrolet/Prisma, saindo de uma estrada vicinal às margens da Rodovia. Foi dada ordem de parada e ao perceber que seria abordado o condutor do veículo retornou em alta velocidade pela estrada com os faróis apagados sumindo no fundo do sítio.

Após cerca de 1km para dentro do sítio, o veículo foi encontrado parado com um princípio de incêndio e ao lado estavam estacionados uma carreta bitrem e 01 um caminhão Ford/Cargo. Em buscas pelo local, ninguém foi localizado.

Em vistoria pelos veículos, foi verificado que o bitrem estava carregado com cigarros de origem estrangeira e o Ford/Cargo estava carregado com milho a granel. Além disso, alguns baldes estavam sendo utilizados para jogar o milho para o bitrem com o intuito de camuflar a carga ilícita.

Diante dos fatos, os veículos e a carga foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal de Mundo Novo/MS. O veículo Chevrolet/Prisma foi totalmente destruído pelas chamas, não sendo possível retirá-lo do local.