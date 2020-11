Campo Grande já contabiliza quase 90 pessoas que caíram em "Golpe do Boleto Falso"

Boletos - (Foto: Monica Zarattini/Estadão)

Nesta semana diversas vítimas do “Golpe do Boleto Falso” registraram queixas na Capital. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o número de vítimas de janeiro a outubro deste ano, já chega a 87 pessoas em Campo Grande e 300 casos em todo o Estado.

Segundo informações da Secretaria de Justiça, o golpe acontece quando pessoas que financiam um veículo e precisam pagar a segunda via do boleto, entram no Google para achar o site da empresa responsável pelo financiamento. A partir daí acabam caindo em sites de estelionatários, onde o atendimento segue via “Whatsapp” e o boleto é emitido pelo suposto atendente.

As instituições mais afetadas por golpistas são a BV Financeira que de janeiro à outubro registrou 56 casos e o Banco PAN que no mesmo período apresentou 31 casos. Segundo a Sejusp, as pessoas só descobrem que caíram em um golpe, quando recebem uma ligação da financeira cobrando o pagamento do boleto, que a vítima acredita que já pagou.

Para o Delegado Jeferson Rosa Dias, Titular da 6ª DP de Campo Grande, as pessoas devem ter certeza de que estão no site oficial do banco. “Devem acessar o endereço eletrônico que vem indicado no carnê e ligar somente para os números oficiais da instituição financeira. Outra dica é verificar no Boleto o campo Agência/Código do Beneficiário, se o recebedor é realmente o CNPJ da financeira ou se é conta ou nome de pessoa física”.

O site oficial da BV Financeira deixa aberto algumas dicas para se prevenir desses tipos de golpes, que vão desde a cobrança indevida de impostos, registro de sites e domínios na Internet, até a cobrança de empresas e os boletos alterados.

“Se o boleto incluir apenas o seu primeiro nome e o último sobrenome, sem as iniciais que compõem o nome completo, há chances de ser um golpe. Aprenda a conferir o código do boleto bancário, os três primeiros dígitos, por exemplo, indicam qual é a instituição financeira ou o banco responsável pela cobrança”, divulga.

Ainda de acordo com a BV, mesmo que o código de barras pareça legítimo, é fundamental checar as informações mais básicas antes de realizar o pagamento. Verifique os dados da fonte emissora, quem enviou o boleto, a quem está destinado o pagamento e de onde ele vem.

Em nota o BV anunciou que é importante também ficar atento ao endereço do site, pois muitos parecem idênticos ao do BV e podem levar a um site falso, por exemplo, bv-credito.com.br ou bv.net. O do BV sempre será: bv.com.br. “Os bancos brasileiros investem anualmente em sistemas de segurança física e eletrônica para garantir a tranquilidade de seus clientes. Também atuam em estreita parceria com governos, polícia e com o Poder Judiciário, para combater os crimes e propor novos padrões de proteção”, finaliza.