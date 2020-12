Caminhão com mais de seis toneladas de drogas é apreendido pelo DOF na MS-379

Mais de 6 toneladas de drogas, a maioria de maconha foram apreendidos - Divulgação DOF

Um caminhão Volks carregado com 6.268,400 quilos de entorpecentes foi apreendido ontem pela manhã, por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um patrulhamento ostensivo na área rural do município de Dourados.

Os militares abordaram o condutor do caminhão, um homem de 37 anos de idade, que seguia na rodovia MS-379 sentido Laguna Carapã/Dourados. O homem estava visivelmente agitado e com respostas desencontradas. Durante a vistoria, os policiais localizaram fundos falsos onde estavam os 6.245,300 quilos de maconha e 23,100 quilos de skank.

O homem disse que pegou o caminhão, já carregado, em uma propriedade rural no município de Laguna Carapã; e que foi contratado para entregar o caminhão com a droga na cidade de Campo Grande.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.