Bolivianos interceptados em Terenos foram deportados nesta madrugada

Os bolivianos interceptados na tarde de ontem (16) em Terenos, a 25 km de Campo Grande, foram deportados na madrugada de hoje (17) para a Bolívia, retornando nos mesmos ônibus que vieram sendo escoltados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O grupo estava em seis ônibus fretados quando foram interceptados na cidade. O destino deles era São Paulo (SP). De acordo com a PRF, eles alegaram que iriam até o Estado para fazer compras. A empresa que locou os ônibus para os estrangeiros disse que eles saíram de Corumbá, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o país vizinho.

Foi proibido a entrada de estrangeiros no Brasil por 30 dias em razão da contaminação por covid-19. A decisão foi publicada em uma portaria assinada na última quinta-feira (12) pelos ministérios da Casa Civil, Segurança Pública, Infraestrutura e Saúde. O prazo pode ser prorrogado.