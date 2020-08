Bandidos invadem casa errada e faz família de refém; um integrante é preso na Capital

O delegado da Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, Bruno Santacatharina - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, a 92 km de Campo Grande, prendeu em flagrante na manhã da última sexta-feira (21) um jovem, 22, suspeito de praticar o crime de roubo majorado em um grupo de pessoas e pelo uso de arma de fogo.

O crime aconteceu na última quinta-feira (20), quando três homens invadiram uma residência no município. Os suspeitos arrombaram o portão da casa e renderam duas vítimas. Com armas de fogo, anunciaram o assalto e disseram que queriam o cofre, pois ali seria a casa do dono da lotérica. Porém, os suspeitos erraram a casa e entraram na residência vizinha.

Os indivíduos roubaram joias, celulares, R$ 1.000 e um capacete de moto. Além disso, um dos envolvidos efetuou disparos no chão, atingindo a perna de uma das vítimas. Ele pediu a aliança de uma das vítimas, ameaçando que se não entregasse iria cortar o dedo da mulher.

Em seguida, os suspeitos empreenderam fuga supostamente em um carro preto para Campo Grande.

Policiais civis realizaram imediatamente diligências e investigações na tentativa de identificação dos autores. Um dos suspeitos morava no bairro Panorama, em Campo Grande.

O suspeito foi surpreendido na posse de parte dos bens roubados. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo e foi preso em flagrante.

As duas vítimas reconheceram o suspeito tanto pessoalmente quanto por meio de sua voz, tendo convicção de que o homem seria o principal autor do crime. O homem preso é o mesmo envolvido nos furtos em série ocorridos no final de ano em Ribas do Rio Pardo. Ele possui, pelo menos, 20 passagens criminais relacionadas a diversos crimes gravíssimos.