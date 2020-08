Bandidos invadem casa e proprietários descobrem por meio do sistema de segurança no celular

Os bandidos deixaram para trás objetos de valor e até peças de vestuário ainda com etiquetas - (Foto: Reprodução)

Na noite do último sábado (8), três ladrões invadiram uma residência no bairro Carandá Bosque, na Capital e fugiram levando várias peças roupas enquanto os proprietários estavam viajando. Os bandidos deixaram para trás objetos de valor e até peças de vestuário ainda com etiquetas.

Durante viagem os moradores viram pelo sistema de segurança implantando no celular que os bandidos estavam fazendo o "limpa" na casa. Eles acionaram a polícia, mas quando os militares chegaram não havia mais ninguém no local.

O primeiro ladrão tenta entrar no closet, e ao ver as câmeras se assusta e avisa aos demais. Nem com todo o sistema de segurança e até mesmo os cães impediram que os bandidos continuassem com o crime. Até o momento nenhum dos criminosos foram presos.