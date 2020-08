Avião é apreendido em Ivinhema com quase meia tonelada de cocaína

Segundo a polícia, o destino da aeronave era Nova Andradina. - (Foto: Reprodução/Instagram @pmmsoficial)

A Força Tática do 8º Batalhão da Polícia Militar de Nova Andradina apreendeu, na manhã deste domingo (2), um avião bi-motor carregado com aproximadamente 400 quilos de cocaína. Ação aconteceu na zona rural do município de Ivinhema, a 282 quilômetros de Campo Grande.

A aeronave com prefixo PR-VCZ da fabricante Beech Aircraft, modelo 58, ano 1978, realizou um pouso forçado numa propriedade rural distante a 28 quilômetros da cidade de Ivinhema, após o trevo da entrada da cidade de Novo Horizonte do Sul, sentido a Naviraí.



A primeira equipe a chegar no local foi a Força Tática, com apoio do BPChoque (Batalhão de Choque da Polícia Militar) de Mato Grosso do Sul e não encontrou nenhum suspeito, mas buscas começaram a ser realizadas com apoio da FAB (Força Aérea Brasileira) e Polícia Federal de Dourados.

Ainda não há informações sobre a procedência da droga. Segundo o Jornal da Nova, aeronave tinha como destino Nova Andradina e posteriormente seguiria para Três Lagoas e por último Estado de São Paulo. A suspeita é de que o avião teria saído da região de fronteira com a Bolívia ou Paraguai.

A droga apreendida deve ser encaminhada à Delegacia de Polícia Federal em Dourados, que ficará a cargo das investigações.