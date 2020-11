Assaltante morre na fronteira ao tentar roubar PM à paisana

O caso ocorreu por volta de 12h, após ele trocar tiros com um policial militar à paisana - (Foto: Das Ruas)

Tentativa de assalto ocorrida no início da tarde de hoje (26) em Ponta Porã, a 258 km de Campo Grande terminou com a morte de um dos suspeitos. O caso ocorreu por volta de 12h, após ele trocar tiros com um policial militar à paisana.

O rapaz ainda não identificado chegou a um posto de gasolina e anunciou o roubo na companhia do comparsa. Um PM da reserva estava no local e chegou a sacar a arma, porém, acabou baleado por um dos criminosos.

Em seguida, o policial que presenciou o fato reagiu e atirou contra a dupla. Um dos assaltantes conseguiu fugir para o Paraguai, enquanto o outro morreu próximo ao estabelecimento. O homem baleado durante a tentativa de roubo foi encaminhado ao hospital e não corre risco de morte. Com informações do portal Notícias de Ponta.