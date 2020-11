Após vazamento de amônia, frigorífico é multado em R$ 10 mil

O vazamento de amônia (NH3) em um frigorífico no município de Cassilândia, a 420 km de Campo Grande, rendeu uma multa de R$ 10 mil para indústria alimentícia - (Foto: Divulgação/PMA)

O vazamento de amônia (NH3) em um frigorífico no município de Cassilândia, a 420 km de Campo Grande, rendeu uma multa de R$ 10 mil para indústria alimentícia. A ocorrência aconteceu no último dia 20 e fez com que a empresa dispensasse aproximadamente 300 funcionários de uma ala de serviço do frigorífico, que tinham sido expostos ao gás, no entanto, sem grandes riscos à saúde.

Hoje (23), a Polícia Militar Ambiental (PMA) voltou ao local e verificou que a empresa teria tomado as medidas adequadas no controle relativo aos funcionários expostos e à contenção rápida do gás, porém, depois de todas as avaliações, a PMA lavrou um auto de infração administrativo e aplicou multa de R$ 10 mil mesmo tendo sido tomadas as medidas corretivas ao ambiente no local, pois houve danos à funcionários que apresentaram sintomas de intoxicação foram encaminhados para a Santa Casa. Como a empresa estava solucionando os problemas, a PMA somente notificou os responsáveis o saneamento ambiental e atendimento adequado aos funcionários.

Com base na Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/12/2/1998), os responsáveis também poderão responder por crime culposo de poluição, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção.