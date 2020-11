Após fiscalização do Gaeco, Prefeitura de Dourados alega que vai colaborar com investigações

Prefeitura de Dourados - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Dourados divulgou nota informativa na manhã desta segunda-feira (30), logo após equipes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) deixarem o CAM (Centro Administrativo Municipal) com documentos requisitados em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça pela operação "Ponto Britânico".

No total, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca, em medida cautelar decorrente de investigação que tem por objetivo descortinar a prática de crimes como, falsificação de documentos públicos, peculato, prevaricação e outros, em virtude de fraudes na comprovação de efetiva prestação de serviços por profissionais da saúde pública, em prejuízo ao erário.

Confira a nota da prefeitura na íntegra:

A Prefeitura Municipal de Dourados, ciente da observância aos princípios norteadores da Administração Pública, especialmente em atenção à publicidade, e diante das diligências realizadas nesta segunda-feira (30) pelo MPE (Ministério Público Estadual), nas secretarias de Saúde e de Administração, informa que já tomou e continuará tomando as medidas administrativas necessárias, sobretudo, para colaborar com as investigações e os esclarecimentos devidos.

A Administração Municipal reafirma que jamais deixará de contribuir com o trabalho dos órgãos fiscalizadores, mantendo a transparência. Assim, todos os documentos solicitados pelos agentes foram entregues nesta manhã.

Ponto britânico - O nome da operação faz alusão à forma de preenchimento das folhas de frequência que posteriormente serviriam como base para o cálculo da remuneração dos servidores públicos.