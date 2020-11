Após desentendimento, adolescente morre com suspeita de asfixia na Unei em Campo Grande

Unei Dom Bosco - (Foto: Divulgação/MPMS)

Na noite de ontem (31), por volta das 20h, um desentendimento entre três adolescentes, levou um deles a óbito com suspeita de asfixia na Unidade Educacional de Internação (Unei) Dom Bosco, em Campo Grande.

Os três adolescentes tem idade de 16 anos e todos cumpriam medidas sócio-educativas por ato infracional análogo a roubo, sendo que a vítima foi internada na Unei Dom Bosco na última quinta-feira (29).

De acordo com informações da direção, não houve brigas entre os adolescentes nos dias anteriores ao fato. Após o ocorrido, a perícia criminal e a Polícia Civil estiveram no local e os internos envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac-Centro), onde foram ouvidos e autuados em flagrante em ato infracional análogo a homicídio sendo em seguida colocados à disposição da Justiça. Os fatos serão apurados por meio da Corregedoria da SAS/Sejusp.

A Sejusp, comunicou as famílias dos adolescentes e está prestando todo apoio necessário à família da vítima, por meio da equipe Psicossocial.