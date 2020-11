Após colisão com ônibus, motorista não resiste e morre horas depois

Ainda de acordo com o Samu, o motorista trafegava pela rua Constantino e ao cruzar a via para entrar na rua Brilhante, foi atingido pelo ônibus - (Foto: Reprodução G1)

Um motorista de aplicativo, 57, morreu depois colidir em um ônibus, na tarde desta sexta-feira (20), na rua Brilhante, em Campo Grande.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima chegou a ser reanimada, mas não resistiu e morreu no local. Há suspeita de que ele teria passado mal antes de colidir com o coletivo.

Conforme o Corpo de Bombeiros, não foi identificado nenhum passageiro no carro do motorista. Uma mulher que estava no ônibus precisou ser atendida depois de apresentar hematomas devido ao impacto.

Ainda de acordo com o Samu, o motorista trafegava pela rua Constantino e ao cruzar a via para entrar na rua Brilhante, foi atingido pelo ônibus.